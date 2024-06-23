المصريون في النمسا يرحبون بالسفير محمد إبراهيم نصر سفيرا لمصر لدى النمسا

أشاد بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم بالنمسا، و مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالأداء الذي قدمه السفير محمد الملا خلال توليه رئاسة البعثة الدبلوماسية المصرية بالنمسا في الفترة السابقة والتي تنتهي مدة عمله خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد بهجت العبيدي أن السفير محمد الملا كان نموذجا رائعا للدبلوماسية المصرية خلال فترة عمله بالنمسا حيث كان على تواصل مستمر مع أبناء الجالية المصرية بالنمسا كما كان رائعا في تمثيل مصر في المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات الدولية وهو ما يعكس براعة الدبلوماسية المصرية الذي تحصلت النمسا على العديد من المتفوقين فيها والتي كان من نماذجها التي نفخر ونعتز بهم السفيرة ميرفت التلاوي والسفير الدكتور مصطفى الفقي والسفير رمزي عز الدين والسفير الدكتور إيهاب فوزي والسفير خالد شمعة واليفير عمر عامر هذه القائمة التي يتوجها وزير الخارجية البارع السيد سامح شكري الذي يمثل الدبلوماسية المصرية أروع تمثيل.

ورحب بهجت العبيدي بالسفير المصري الجديد محمد إبراهيم نصر مهنئا سعادته بالثقة التي منحه إياها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمثيل مصر لدى النمسا وتعيينه سفيرا فوق العادة متمنيا له كل التوفيق في مهام عمله خلفا لسعادة السفير محمد الملا.

وذكر مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصري في الخارج أنه لا غرابة في أن يحدونا الأمل الكبير أن يكون السفير الجديد محمد إبراهيم نصر امتدادا لاهتمام السفراء المصريين بأبناء الجالية المصرية بالنمسا واستمرار التواصل الفعال معهم، وذلك لما نعلمه عنه من حرص فائق على الإتيان بكل ما يسند إليه على أكمل وجه وأبرع أداء.

وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أنه على يقين من استمرار التعاون المطلق من الزملاء في الجالية المصرية بالنمسا مع سفارتهم وبعثتهم الدبلوماسية في الفترة المقبلة برئاسة السفير محمد إبراهيم نصر وذلك لاستمرار رفعة اسم مصر عاليا بالنمسا.

وطالب العبيدي السفير الجديد - بعد تولي مهام عمله رسميا - بدعوة رموز الجالية المصرية بالنمسا للتعرف عليه وعلى رؤيته في تحقيق طموح أبناء الجالية المصرية بالنمسا.