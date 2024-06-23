بحوث الصحة الحيوانية ينظم ندوات إرشادية بالمحافظات للتوعية بتأثير درجات الحرارة على الإنتاج الحيواني

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ندوات إرشادية بالمحافظات للتوعية بتأثير ارتفاع درجات الحرارة علي الإنتاج الحيواني والداجني.

تم عقد ندوة إرشادية توعوية في جميع المعامل الفرعية في محافظات مصر في نفس اليوم بعنوان "تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الإنتاج الحيواني والداجني وأهم النصائح والإرشادات للتخفيف من أثرها" في معامل الزقازيق والإسكندرية وشبين الكوم وبنها وطنطا وبني سويف وسوهاج ودمياط وقنا والداخلة والخارجة ودمنهور والفيوم والإسماعيلية والمنصورة وكفر الشيخ وأسيوط

وكانت محاور الندوة هي التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وتأثيره على صحة وإنتاجية الحيوانات الحلابة والمنتجة للحوم وعلى صناعة الدواجن بمصر.

ونصائح وإرشادات عن كيفية مواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتقليل التأثيرات السلبية لها على الإنتاج الحيوانى والداجنى.

وتابعت الدكتورة إيناس عبد الرحمن وكيلة المعامل الفرعية الندوات في المعامل أون لاين من خلال تقنية الفيديو كونفراس.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف التوعية وإصدار الإرشاد لتخفيف تأثير الحرارة على الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وإصدار التوصيات العاجلة بشأن الظروف المناخية الطارئة وارتفاع درجات الحرارة، وإصدار التوصيات الفنية اللازمة للمربيين من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.