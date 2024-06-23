رئيس جامعة الأقصر يشهد مناقشة مشروعات التخرج بكلية الحاسبات والمعلومات

شهد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، أعمال مناقشة مشروعات التخرج لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتورة شيماء عبد الستار أحمد مستشار رئيس الجامعة لشئون البيئة والتنمية المستدامة، ووكيل الكلية، وأعضاء هيئة التدريس.



واستمع رئيس الجامعة لعرض الطلاب حول مشكلة كل مشروع ومهام تنفيذه وأهميته؛ كما وجهت لجنة المناقشة الاستفسارات للطلاب خلال عروض المشروعات.

وأجرى رئيس الجامعة حوارًا مع الطلاب حول أفكار المشروعات وكيفية تنفيذها، وحثهم على تتبع مسار مشروعاتهم وتنفيذها على أرض الواقع؛ لتحقيق الفائدة في المجتمع، كما حثهم على التعلم باستمرار وتطوير خبراتهم في مجالات العمل تباعًا؛ حتى يصبحوا رائدين في مجالات عملهم.

الأفكار الابتكارية للمشروعات ..

وأشاد رئيس الجامعة بالأفكار الابتكارية للمشروعات التي تناولها الطلاب في سبيل خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة؛ والتي تناقش حلولًا لمشكلات قائمة بالفعل.

