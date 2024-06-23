مواصلة تقديم المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصلة تقديم المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتشهد المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة والتي انطلقت بداية شهر مايو الماضي، إقبالًا غير مسبوق فى جميع المحافظات من قبل الطلاب.

خدمة متميزة لطلاب الثانوية العامة 2024

وتحرص وزارة التربية والتعليم على تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 بهدف تحقيق أقصى درجات التحصيل الدراسي والتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكل مستوياتها.

وتضم المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة 2024 فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس تلك المراجعات، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام، كما تم تحديد المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن المراجعات النهائية لطلاب شهادة الثانوية العامة تقدم مجاناً، بجميع الشعب العلمية والأدبية، ويتم من خلالها العديد من المراجعات لتدريب الطلاب على أساليب الامتحانات، وكيفية استخدام البابل شيت.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، ويوم 22 يونيو في المواد المضافة للمجموع.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 في مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية)، يوم غد الإثنين الموافق 24 يونيو 2024.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 بشعبتيها الأدبية والعلمية، بعد غد الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية في لجان تقليدية بالمدارس على مستوى الجمهورية.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).