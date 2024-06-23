سكرتير بنى سويف يبحث تنظيم التعاقدات الخاصة بالجهات العامة

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعاً، بأعضاء اللجنة المختصة بتنظيم التعاقدات التي تبرمها المحافظة مع الجهات والأفراد في حالات الضرورة واعتبارات المصلحة العامة، والتي تم تشكيلها بالقرار 1517 لهذا الغرض.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات التي تمس بعض الخدمات الحيوية، منها مناقشة ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات تم الاتفاق عليها في الاجتماع الماضي للجنة لتذليل أية معوقات أو إجراءات لازمة لإمكانية تنفيذ الطلب الخاص بإنشاء مدرسة خاصة على قطعة أرض "أملاك دولة" بزمام قرية الحيبة مركز الفشن، وتشمل تلك الإجراءات: تحديد المعاينات والإحداثيات والموافقات المطلوبة، والإجراءات القانونية والفنية اللازم توافرها وتطبقيها، وتقديمها للجهات ذات الصلة للبت في الطلب المُقدم بشأن استغلال تلك المساحة والغرض منه.

وكلف السكرتير العام أعضاء اللجنة بضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية سواء كانت مركزية أو محلية، وكذلك جهات الولاية ذات الصلة، لا سيما وأن الطلب يتعلق بخدمة أساسية تدعم المنظومة التعليمية بالمنطقة.

حضر الاجتماع المستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة ، محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، وباقى أعضاء اللجنة من الإسكان ،الزراعة ، الضرائب العقارية، المساحة، الأملاك، ومديري الشؤون القانونية والمالية بديوان عام المحافظة

يأتى ذلك ضمن تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

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