جهود وزارة الهجرة في ملف المحفزات والخدمات المقدمة للمصريين بالخارج

استعرضت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أهم ما قدمته من خدمات ومحفزات للمصريين في الخارج، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، والتي كانت نقطة انطلاق وبناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كان أمام وزارة الهجرة تحد كبير للقيام بدورها في رعاية أبناء الوطن في الخارج وتقديم مختلف الخدمات والمحفزات التي يسعون إليها في ظل أزمات اقتصادية عالمية طاحنة، وهو ما دعاها للتفكير خارج الصندوق، وحصر كل طلبات المصريين في الخارج والتوصيات الصادرة عن مؤتمراتهم وتحويلها إلى مسارات بديلة، يتم بموجبها تقديم الخدمة التي يسعون للحصول عليها.

تخفيضات على تذاكر الطيران للعائلات المصرية

تم التنسيق مع وزير الطيران لمنح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة مصر للطيران” من وإلى مصر، بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى ٢٥%، كما سيتم منح تخفيض الأسعار تذاكر الأطفال حتى ٣٣% لعدد طفلين.

كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن ١٥ عاما بدلا من ١١ عاما في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة، كما أن هناك تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، من سعر التذكرة المعلن من مصر للطيران ولا يشمل التحاليل والحجر الصحي.

فتح حسابات دولارية بالعملة الصعبة

كما تم التعاون مع البنوك الوطنية للتحفيز على فتح حسابات دولارية بالعملة الصعبة خلال الزيارات الخارجية للسفيرة وزيرة الهجرة ولقاء الجاليات المصرية.

تم العمل أيضًا على تنفيذ إحدى التوصيات الهامة الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج الذي عقد في أغسطس ۲۰۲۲ وهي إنشاء وتأسيس شركة استثمارية المصريين بالخارج، باعتبارها مشروعا وطنيا وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارج سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس أو المواطنين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.

مبادرة التسوية التجنيدية لأبنائنا في الخارج

بالتعاون بين وزارات الهجرة والدفاع والخارجية” تم إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية لأبنائنا في الخارج على مرحلتين، الأولى في الفترة من ١٤ أغسطس ۲۰۲۳ وحتى ١٤ أكتوبر ۲۰۲۳ . والثانية في الفترة من ١ مايو ۲۰۲٤ ولمدة شهرين، وذلك استجابة لطلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظراً لتردد بعض من المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى.

إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان “معاش بكرة بالدولار”، نتيجة للتعاون بين وزارة الهجرة، والهيئة العامة للرقابة المالية بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافه بهدف وضع آلية لخدمة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج من خلال تقديم وتسهيل كاملة المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة، لتحفيزهم على استثمار أموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار لما له من مردود على الناتج القومي، بما يؤدي بدوره إلى زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج والتي تمثل مصدر مهم من مصادر العملة الصعبة للدولة.

هيئة التأمينات والمعاشات

فيما أعلن البنك أنه على استعداد تام لتوفير كافة الخدمات للمصريين بالخارج والتيسير في الإجراءات الخاصة للحصول الأوعية التأمينية مع هيئة التأمينات والمعاشات، حيث تم التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في ضوء التوجيهات الرئاسية، للتوعية بحقوق الجاليات المصرية بالخارج، وتشجيعهم على الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي التي توفرها استمرارا لجهود توفير مميزات للمصريين بالخارج التقيت مع د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج حيث صدر قرار بشأن تنظيم امتحانات أبنائنا في الخارج، تحت إشراف السفارات المصرية فإلى مختلف دول العالم، وأن تتم الامتحانات وفقا لنظام الفصلين الدراسيين.

كما تم الاتفاق مع وزير التعليم العالي على منح إجازة عام إضافي لتوفيق الأوضاع” لأساتذة الجامعات الذين حصلوا على من للإعارات العشرة سنوات، حتى يتمكنون من ترتيب أحوالهم المعيشية للعودة بعدها للوطن.

إطلاق تطبيق تليفوني للمصريين في الخارج

تم العمل مع وزارة الاتصالات على إطلاق تطبيق تليفوني للمصريين في الخارج للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة لهم والمتوقع إطلاقه قريبا، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الهجرة والاتصالات لإطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج يضم كافة المحفزات والميزات، لذلك نحتاج إلى تسليط الضوء على دور البريد المصري والترويج لخدماته والتي تصبح في مصلحة المواطن المصري المغترب، والشروع في إعداد برنامج مخصص للمصريين بالخارج وفقا للخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد ودراسة إدراج كل الخدمات التي يقدمها البريد المصري في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج.

الاتفاق مع مختلف الوزارات لإتاحة مختلف الخدمات والمنتجات المصرية على التطبيق الهاتفي في نافذة تسمى ” سوق المصريين بالخارج ”، يشمل المنتجات الحرفية التقليدية، الأجهزة المنزلية الأثاث المصري وغيره قمت بعقد اجتماعا مع السيد وزير التنمية المحلية لبحث سبل التعاون بشأن الترويج المصرية على اقتناء ما يمثل الثقافة والتراث المصري، مثل المنتجات البدوية في وهو ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الاتصالات والبريد المصرى حتى يمكن نقل الأجهزة والمنتجات داخل مصر للمصريين المغتربين في الخارج بعد شرائها بالدولار من التطبيق ، وكذا نقل المنتجات التراثية.

العمل مع وزارة التضامن على إنشاء صندوق للطوارئ

جارى العمل على إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التضامن، بأوقات الطوارئ التي يمر بها المصريون بالخارج، سواء كانت لظروف التوقف عن العمل ودعم أسرهم، أو ظروف مرض أو وفاة، والتواصل مع الأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين، وكذا حمايتهم من سوء الاستغلال ومخاطر الإتجار بالبشر ، هذا بالإضافة إلى فرص التمكين الاقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وجهود الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري، وسيتم اطلاق الصندوق خلال مؤتمر المصريين في الخارج النسخة الخامسة خلال أغسطس القادم.

إعفاء سيارات المصريين بالخارج

لأول مرة وعد سعي مستمر على مدار شهور ، تحقق حلم المصريين بالخارج طالبوا ونادوا به لمدة ٢٠ عاما متواصلة دون جدوى ، تمت الموافقة على قانون ينص على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ ١٦ عاما وأكثر ، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها، يتم تحديد قيمة الوديعة وفقا لفئة السيارة في الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة ( عالية – متوسطة – عادية داخل كل ماركة، وتم تطبيق المبادرة لمدة أشهر بتيسيرات مهولة، أدت إلى إعادة فتحها مرة ثانية بعد مطالبات المصريين بالخارج لمدة 3 أشهر جديدة تجدد لمرة واحدة بنفس المدة، والتي تم مدها لثلاثة سنوات

الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج

تم العمل على تنفيذ إحدى التوصيات الهامة الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج الذي عقد في أغسطس ۲۰۲۲ وهي إنشاء وتأسيس شركة استثمارية المصريين بالخارج، باعتبارها مشروعا وطنيا وأحد أبرز مطالب المصريين بالخارج سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس أو المواطنين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.