إحالة أوراق عامل للمفتي بتهمة قتل شخص وإصابة آخر في أسيوط

قضت هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، إحالة أوراق عامل للمفتي للحصول على الرأي الشرعي بشأن قرار إعدامه، لقيامه بالمشاركة مع آخرين في قتل شخص وإصابة آخر في خصومة ثأرية بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح في أسيوط.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وليد محمد شحاتة، الرئيس بالمحكمة و المستشارين محمد حسن شلقامي، وإيهاب أحمد دهيس، نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد على بكر وعثمان أحمد عبد الحميد.

تفاصيل القضية رقم 17562 لسنة 2022 جنايات الفتح، تعود إلى بلاغ لمركز شرطة الفتح بإطلاق نار ومقتل "عاطف.ع.م" وإصابة "علي . م . ع" وسط الزراعات بني زيد الأكراد، وتوجه ضباط مباحث المركز إلى موقع الحادث ونقلوا الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام والمصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وفقًا للتحريات، قام المتهم الأول "حمدي . م . س" بحيازة سلاح ناري من نوع بندقية آلية واستقل دراجة نارية قيادة المتهم الثاني "علي . م . ع . س" ثم توجها إلى مكان تواجد المجني عليه الأول وقاما بتعقبه المتهم الأول وأطلق وابلًا من الأعيرة النارية صوب المجني عليه، مما أدى إلى إصابته ووفاته.

بعد ذلك، عاد المتهمان إلى مكان سقوط المجني عليه الأول وأطلق المتهم الأول أعيرة نارية أخرى للتأكد من وفاته وفي تلك اللحظة، مر المجني عليه الثاني بالمكان، فأصابه المتهمان أيضًا بعد الجريمة، قام المتهمان بالفرار من مكان المشهد.