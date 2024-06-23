العالم يحترق.. التغير المناخي يدفع الكوكب إلى حافة الهاوية

رغم أن جميع التقارير أثبت أن صيف عام 2023 هو أعلى حرارة شهدها الكوكب منذ حوالي 120 ألف عام وتحديدا شهر يوليو، وفقا لتقرير Copernicus لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إلا أن عام 2024 هو الأقسى والأشد ضراوة خاصة مع بداية فصل الصيف الذي انطلق 21 يونيو، وشهدت الأيام الماضية أعداد كبيرة في الوفيات بسبب الحرارة في آسيا وأوروبا والسعودية، وفي موسم الحج لقى العديد من الحجاج مصرعهم بسبب الحرارة التي تجاوزت 51 درجة مئوية.

صيف 2024 غير مسبوق



حذرت الأمم المتحدة مارس الماضي من احتمالا كبيرا بأن يشهد صيف عام 2024 درجات حرارة غير مسبوقة، نظرا للارتفاع القياسي للحرارة عام 2023 ، مما يدفع الكوكب إلى حافة الهاوية.

السنوات الخمس القادمة ستشهد أعلى درجات حرارة على الإطلاق

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن هناك احتمالا بنسبة 86% أن تسجل السنوات الخمس القادمة، أعلى درجات حرارة على الإطلاق، متجاوزة عام 2023.

ويغذي تغير المناخ الذي نشهده درجات الحرارة القصوى، ما يجعل موجات الحر أكثر كثافة وأطول أمدا، وبعدما كانت موجات الحر تحدث مرة واحدة كل عشر سنوات قبل الثورة الصناعية، أصبحت تحدث الآن 2.8 مرة كل عشر سنوات، وتكون أشد حرارة بمقدار 1.2 درجة مئوية.

وسط توقعات أن تتزايد الحرارة حسب العلماء، إذا استمر العالم في إطلاق الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.



السعودية عام 2024



وصلت درجات الحرارة في السعودية لأكثر من 51 درجة مئوية، وكان أسبوع الحج لعام 2024 في المملكة هو الأصعب على مليوني مسلم أدوا المناسك وتوفي المئات منهم نتيجة لارتفاع درجات الحرارة .



ليبيا عام 1922



شهدت ليبيا صيفا حارقا وكانت أعلى درجة حرارة سجلتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في سبتمبر عام 1922 ، هي 57.8 درجة مئوية في العزيزية في ليبيا، ورغم قساوة طقس ليبيا إلا أنها في صيف 2024 لم تتجاوز درجات الحرارة الـ 49 وهو في الواحات.

المكسيك 155 حالة وفاة مع بداية الصيف



سجلت المكسيك هذا الأسبوع، 155 حالة وفاة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة منذ مارس، من بينها 30 حالة الأسبوع الماضي وحده، ويعاني 2567 شخصاً على الأقل مشكلة صحية مرتبطة بالحرارة المرتفعة منذ 17 مارس، ونفقت عشرات القردة في جنوب المكسيك مع ارتفاع درجات الحرارة، وانخفضت المياه في السدود إلى مستويات حرجة، ومن المتوقع أن يستمر موسم الحر حتى 5 أكتوبر.



الهند الأعلى حرارة منذ أكثر من 50 عاما



توفي أكثر من 50 شخصا في الهند خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى 40 ألف حالة اشتباه بالإصابة بضربة شمس، و110 حالات وفاة مؤكدة خلال الفترة من بداية مارس الماضي إلى 18 يونيو الجاري، وذلك بسبب ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، في الأسابيع الأخيرة إلى 52 درجة مئوية، مع انقطاع الكهرباء بشكل متكرر في المدينة، التي تعاني أيضا من أزمة مياه حادة.

وسجل الأربعاء الماضي الأعلى حرارة منذ أكثر من 50 عاما، في العاصمة نيودلهي ومناطق مختلفة في شمال البلاد، وطالبت وزارة الصحة الهندية المؤسسات الحكومية بضمان الرعاية الفورية للمرضى، ودعت المستشفيات إلى توفير المزيد من الأسرة نظرا لاحتمال استقبال المزيد من المتضررين بسبب موجات الحرارة المرتفعة.



الكويت



وصلت درجات الحرارة في الكويت الخميس الماضي إلى 50 درجة مئوية وهو مؤشر لبداية الصيف الذي انطلق اليوم 21 يونيو، وتشهد الدولة الخليجية درجات حرارة مرتفعة عادة خلال فصل الصيف، ووصلت درجة الحرارة في الكويت عام 2023 إلى 52 مئوية، وتشهد منطقة الخليج العربي ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة خلال الصيف.

وداي الموت-الولايات المتحدة



وهو موقع أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق على الأرض، يتواجد في ولاية كاليفورنيا وهذه الدرجة هي لحرارة الهواء فقط، حيث أن حرارة سطح الأرض فيها تكون أعلى بكثير.

وفي السنوات الأخيرة ارتفعت درجة الحرارة تقريبًا إلى مستويات مماثلة، ففي يوليو من عام 2023 شهدت كاليفورنيا موجة حارة، وارتفع مقياس الحرارة في وادي الموت إلى 53.3 درجة مئوية، وهناك توقعات أن ترتفع الحرارة أكثر من ذلك في يوليو 2024.

إيران



احتلت جزيرة قشم الإيرانية الصدارة عام 2023، حيث سجلت فيها درجة حرارة وصلت لـ 73 درجة مئوية في يوليو، وفي 2024 مع بداية فصل الصيف، سجلت مدينة اوميدية في إيران بالأيام الأخيرة 51 درجة مئوية.

العراق



في مدينة العمارة والناصرية في العراق وصلت درجات الحرارة بواقع 50 درجة مئوية، وفي مدينة البصرة في العراق بلغت 49.5 درجة مئوية، وأعلى درجة حرارة وصلت إليها العراق كان منذ 10 سنوات وهي 51 درجة مئوية.