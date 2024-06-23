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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

طلعت يوسف
طلعت يوسف

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق أمام الإسماعيلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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الدوري المصري الممتاز.. موعد مباراة الاسماعيلي ومودرن فيوتشر والقناة الناقلة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى:  محمود جنش

دفاع: محمود شعبان، محمد ربيعة، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، أحمد كباكا، كجالي درامي، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي

هجوم: أرنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، الحاجي باري، باسم علي، عبد الرحمن رشدان، أحمد عاطف، طارق طه، علي زعزع، محمد نصير، محمد صادق

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الساعة الرابعة مساءً فريق مودرن فيوتشر نظيره الإسماعيلي على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الاسبوع ال٢٧ من دوري نايل.

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