بطريرك الكاثوليك يشارك فى لقاء الخدام بالإسكندرية

شارك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الأحد الماضى، فى لقاء خدام الإيبارشية البطريركية، الذى يقام ضمن فعاليات المؤتمر التكوينى الإيبارشى الخامس لخدام التعليم المسيحى، وذلك ببيت الراعى الصالح، بالإسكندرية والذى استمر لمدة 3 أيام.

حضر اللقاء القمص الدكتور يونان شحاتة، راعى كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول بمنطقة الخصوص، ومسئول مكتب التعليم المسيحى بالبطريركية، والقمص جورج سليمان، راعى كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية، وعدد كبير من خدام وخادمات مختلف كنائس الإيبارشية.