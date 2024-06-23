معلومات عن أقدم أصوام الكنيسة القبطية

بمناسبة بداية صوم الرسل

يبدأ الأقباط غداً الاثنين، فعاليات صوم الرسل الأوائل أول الأصوام فى الكنيسة ويأتى بعد فترة الخمسين المقدسة، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 يوليو المقبل وتقام احتفالية عيد الرسل بالتزامن مع ذكرى الاحتفال بعيد استشهاد القديسين بطرس وبولس الرسول.

تبدأ رفاع صوم الرسل فى الكنيسة اليوم خلال احتفالية عيد العنصرة الذى يرتبط بهذا الصوم لأسباب روحية وأحداث تاريخية حيث كان هذا الصوم يمارس فى الكنيسة الأولى على مدار 10 أيام المنحصرة بين صعود المسيح مباشرة حتى حلول الروح القدس، ومع مرور الوقت واختلاف الأحداث والأوضاع تغيرت مدة الصوم حتى جاء البابا خريستوذولوس بالقرن الحادى عشر فى مجموعة قوانينه ووضع له قانونا واضحا، ومحددا أن تكون بدايته اليوم التالى لعيد العنصرة وهو تاريخ غير ثابت لارتباطه بعيد القيامة وهو غير ثابت بينما نهايته محددة بتاريخ محدد لذلك تتأرجح مدة هذا الصوم ما بين ١٥ و٤٩ يوماً.

مرت الكنيسة خلال الأيام الماضية بفترة الخمسين المقدسة وهى أيام لا صوم فيها نهائياً ولا مطانيات بل تعتبر مدة فرح واحتفال مستمر بمناسبة قيامة السيد المسيح من بين الأموات مروراً بذكرى الصعود وحلول الروح القدس على الرسل والسيد العذراء.

وتستهل الكنيسة مرحلة روحية جديدة وهو صوم الرسل الأوائل الذى يمتنع فيها الأقباط عن تناول اللحوم والدواجن والألبان ويسمح فقط بتناول المأكولات البحرية والأسماك، ويعد هذا الصوم من أصوام الدرجة الثانية حسب ترتيب العبادات والطقوس والأصوام داخل الكنيسة الأرثوذكسية، مثل «صوم الرسل، صوم الميلاد، صوم العذراء»، ويسمح بتناول الأسماك باعتبارها من الكائنات النقية وأيضاً لتخفف من كثرة أيام الصوم التى تعيشها الكنيسة.

ويعتبر هذا الصوم هو الأول فى الكنيسة المسيحية ويتراوح مدته بين 15 و49 يوماً ويبدأ بصورة مباشرة بعد عيد العنصرة وينتهى بعيد الرسل بمناسبة ذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس فى تاريخ 12 يوليو سنوياً، ويحمل العديد من الطقوس والرموز الروحية، وعادة يكون صوم الرسل بعد مرور 8 أسابيع من الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وخلال هذه الفترة تقرأ النبوات من العهد القديم من كتاب صلوات اللقان، ويقوم فيها الأب الكاهن برشم الصليب أو وضعه على جباه المصلين بعد أداء الصلاة أو على المياه فى رمزية للاغتسال من الخطية.

يعتبر هذا الصوم بمثابة تجسيد محبة وتقدير لدور القديسين بطرس وبولس الذين يؤول لهم الفضل فى تأسيس الكنيسة الأولى ونشر تعاليم السيد المسيح فى مختلف بقاع الأرض وخاصة فى روما ووضع أصول إيمانية وروحية فى السنوات المسيحية الأولى.

ومن الدروس والعظات الخالدة لمثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، عظته بمناسبة صوم الرسل التى قال فيها إنه صوم من أجل الخدمة والكنيسة، لكى يتعلم المسيحى أهمية الصوم للخدمة ونفعه لها ويكون الصوم لكى يتدخل الله فى مساعدة الخادم على أداء خدمته وتغذية الحالة الروحية والمشاعر المؤمنة والتأكد من الضعف الإنسانى أمام القوة الإلهية النافذة.