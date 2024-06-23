وزير البترول يتابع استهلاك الغاز في ظل الموجة الحارة
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً فى مركز التحكم القومى للغاز بشركة جاسكو لمتابعة العملية التشغيلية فى ضوء الموجة الحارة التى تشهدها البلاد وترتب عليها زيادة كبيرة فى الاستهلاكات.
سيناريوهات العمل المختلفة فى ضوء الموجة الحارة
خلال الاجتماع استعراض الوزير سيناريوهات العمل المختلفة فى ضوء الموجة الحارة وكيفية مواجهتها. وذلك بحضور المهندس يس محمد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة للنقل والتوزيع والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمد مرزوق نائب رئيس جاسكو لعمليات الشبكات والمهندس أحمد عبد الرحمن مساعد رئيس جاسكو لعمليات الشبكات.