محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل

شهد اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل، بمسجد الفتح الاستاد بمدينة كفر الشيخ «عاصمة المحافظة»، وذلك لتحصين النشء من الأفكار الهدامة وغرس القيم النبيلة في نفوسهم، ليكونوا يد التعمير للمستقبل، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، والشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والشيخ الشيخ على حمدون، مدير إدارة الأوقاف بكفرالشيخ، بدأ البرنامج بقراءة القرآن الكريم لأحد البراعم من الأطفال، ثم ابتهالات دينية للأطفال، ثم انشوده فى حب مصر.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الهدف من هذه البرامج والفعاليات تنمية مهارات الأطفال وصقل شخصيتهم، وغرس القيم الدينية والأخلاقية فى نفوسهم، وإكتشاف مواهبهم وتنميتها، من خلال حفظ القرآن الكريم وتجويده، وتعليم أحكام الإسلام وفقهه، مؤكدًا البرنامج يساعد على تنمية شخصية الطفل وتحصيلهم العلمى، وتنشئة جيل واعٍ ملتزم بالقيم الدينية والأخلاقية، ويساهم فى تعزيز روح التعاون والمشاركة بين الأطفال.

وثمن محافظ كفرالشيخ، دور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطي بين الأطفال، وتنشئتهم على الأخلاق الحميدة، من خلال حفظهم للقرآن الكريم وسنة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال المساجد فى فترة الإجازة الصيفية للأطفال.

ومن جانبه، أكد الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، على أهمية البرنامج الصيفى التثقيفى للطفل لحفظ النشء من الإرهاب والتطرف والأفكار المغلوطة، وذلك من خلال المساجد تحفيظهم القرآن الكريم وسنة رسول الله، وتعليمهم القيم والأخلاق النبيلة، لافتاً إلي لقاء الجمعة أسبوعياً بالأطفال فى مساجد المحافظة فنكتشف مواهب فى كل الفنون والعلوم لتقدم المجتمع .

وفي نهاية البرنامج، قدم محافظ كفرالشيخ، كتاب الله والهدايا للأطفال، والتقط معهم الصور التذكارية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، واستمرار البرنامج الصيفي التثقيفي للطفل كل عام.