محافظ أسيوط يوجه بالنزول الميداني لمتابعة نهو المشروعات الجارية وتذليل العقبات

خلال لقاءه بوكيل وزارة الإسكان..

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة النزول الميداني ومتابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة سواء مشروعات الخطة الاستثمارية أو مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري أو التابعة لبرنامج تنمية صعيد مصر خاصة التي تشرف عليها مديرية الإسكان ورصد الملاحظات أولاً بأول لتلافيها، لافتاً إلى التأكيد على التنفيذ وسير العمل وفقاً للمواصفات وبأحدث المعايير المقررة والمواصفات الفنية المحددة بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام نهو تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق بناءاً على الخطط الموضوعة في هذا الشأن وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط.

وتناول اللقاء استعراض آخر مستجدات نسبة التنفيذ ومراحل العمل لكل مشروع على حدا من المشروعات الجاري تنفيذها وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة فضلاً عن مناقشة المعوقات التي قد تؤثر على نهو الأعمال والاجراءات والخطوات التي تمت في تلك المشروعات فضلاً عما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية خلال العام المالي 2023/2024.

ووجه محافظ أسيوط، بحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع مع وضع آليات ومحاور محددة لتلافي المشاكل والمعوقات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بالقرى والمراكز والأحياء بناءاً على تعليمات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موضحًا أن الدولة تعمل الارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية وفقاً للامكانات المتاحة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات لتذليل العقبات ونهو الأعمال في تلك المشروعات.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ اجمالى عدد المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الان بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.