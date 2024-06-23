غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بمغاغة

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية؛ لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية لمواطني القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الإثنين، قافلة طبية علاجية مجانية ، بقرية التحرير إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، وذلك على مدار يومين متتاليين 24 و25 يونية الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية، والوصول لكل المناطق، والقرى الأكثر احتياجا، وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن القوافل الطبية الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، في نطاق المحافظة.