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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مراسل “القاهرة الإخبارية”: مدينة رفح الفلسطينية لا زالت تتعرض لقصف مدفعي

بشير جبر مراسل قناة
بشير جبر مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”

رصد بشير جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، متحدثًا عن استمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة واستمرار الحصار الإسرائيلي وعدم نفاذ المساعدات الإنسانية والدواء إلى القطاع.

 

وأشار “جبر”، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن مدينة رفح الفلسطينية لا زالت تتعرض لقصف مدفعي مستمر من العدوان الإسرائيلي المتصاعد سواء من القصف المباشر العنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، مؤكدًا أن رفح ايضًا لا تزال تتعرض لقصف عشوائي من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في الأطراف الشرقية لقطاع غزة.

 

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تستمر في قصف المناطق الغربية لقطاع غزة ويواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسيته في تفجير المربعات السكانية ونسف المباني والمنازل داخل هذه المدينة إضافة إلى تغيير ملامحها الجغرافية، مؤكدًا أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق نيرانها وقذائفها بتجه المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية.

وأوضح أن هذه المدينة مكتظة بالنازحين الفلسطينيين، ويتواجد بها عشرات الآلاف من خيام النازحين.

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