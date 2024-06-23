أسعار الدواجن اليوم الأحد بالمزرعة

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق المحلية وأرض المزرعة، حالة من الاستقرارا الملحوظ، منذ أسبوع الاحتفاء عيد الاضحى وحتى الأن، ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 88 جنيهًا و104 جنيهات.

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 88 جنيهًا.

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواتجن خلال تعاملات اليوم الاحد في الاسواق ولدى التاجر والمزرعة، والتي شهدت أستقرار ملحوظ، وتحرص الوفد على تقديم كافة خدماتها السعرية والاقتصادية بصورة لحظية يوميا، للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على الاسعار والاحداث الاقتصادية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الفراخ اليوم الأحد في الأسواق ولدى التاجر

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 88 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

كما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 104 جنيهات.

وفى عدد من الشركات الخاصة بالدواجن، وفقًا لما نشرته شركة المرشد للدواجن قد وصل سعر الكتكوت اليوم كالتالي:

سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن 35 جنيهًا «أربو».

سعر الكتكوت شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن 36 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة الفيروز للدواجن 31.5 جنيه.

سعر الكتكوت الوطنية للدواجن 36 جنيهًا «كب».

سعر الكتكوت شركة الوداي للدواجن 33 جنيهًا «روص».

سعر الكتكوت شركة العناني 35 جنيهًا.

سعر الكتكوت مجموعة مكة المكرمة ابيض 28 جنيهًا وساسو 20 جنيهًا.

سعر الكتكوت شركة رواد النيل 33.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم

وبجانب اسعار الكتاكيت اليوم، نستعرض أسعار البط في المزرعة وجاءت على النحو التالي:

اسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت اليوم

اسعار الكتاكيت البيضاء

سعر الكتكوت البلدي

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 44 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 15.5 جنيه عمر يوم.

بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.