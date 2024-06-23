الغربية: استمرار أعمال رصف طريق كفر الحما تلبنت قيصر

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الصباحية لمتابعة استمرار الأعمال في تأهيل ورصف طريق كفر الحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان).

وحرص محافظ الغربية، على تفقد الشوارع المقترح رصفها بحي ثان ومركز طنطا خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

بدأت الجولة بمتابعة المحافظ أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق كفرالحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان) وشدد المحافظ، بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع أعمال الرصف بالطريق مؤكدا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

واستمرت الجولة بتفقد الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، مؤكدا على ان اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقاً لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

وأشاد المحافظ، بجهود مركز ومدينة طنطا بتشجير مداخل القرى للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ موجها باستمرار زراعة أشجار مثمرة واخرى للزينة بمداخل القرى في اطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، مؤكدًا أن المحافظة قامت بوضع خطة لتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.