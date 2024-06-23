محافظ أسوان يفتتح المركز التكنولوجى بمديرية التموين لتقديم أكثر من 20 خدمة

أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمقر مبنى مديرية التموين بطريق السادات على مساحة 300 متر مربع، وبتكلفة 15 مليون جنيه.

يأتي ذلك فى حضور المهندس خالد أبو القاسم مدير المديرية، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية.

وأشاد اللواء أشرف عطية، بما شاهده من المستوى الراقى داخل المركز الذى يضم 7 شبابيك لتقديم أكثر من 20 خدمة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية والأنشطة المختلفة بالجودة العالية، مؤكداً على أن إفتتاح هذا المركز يأتى متواكباً مع ما شهدته المحافظة من إقامة العديد من المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بواقع 31 مركز، فضلاً عن 31 مركز آخر للخدمات الزراعية ، علاوة على 10 مراكز تكنولوجية داخل الوحدات المحلية ، وهو الذى يتكامل مع إقامة أكبر مركز لنظم المعلومات والتحول الرقمى بمبنى المحافظة بما يساهم بدوره فى الإرتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من خلال ميكنة المعاملات للإسراع بتقديم الخدمة فى أقل وقت ممكن ، مع الحد من الفساد الإداري من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد ، وحرص المحافظ على الاستماع للمطالب والاحتياجات الجماهيرية من المواطنين ، موجهاً المسئولين لتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم، أنه بناءاً على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان تم إقامة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين داخل مقر المديرية عقب تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد له ليقدم العديد من الخدمات للمواطنين سواء الخاصة بخدمات إعتماد السجلات للمحطات البترولية ومستودعات ومحطات البوتاجاز والمخابز البلدية والمطاحن، ومستودعات الدقيق بالجملة والتجزئة والجمعيات التعاونية.

ولفت إلى أنه المركز يقدم خدمات البطاقات التموينية سواء الخاصة بإستخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالف أو الفصل الإجتماعى أو إضافة الزوجة المستحقة أو تغيير الرقم السرى، وتغيير رقم التليفون، وخصم الوفاة، ونقل البطاقة إلى المحافظة أو إضافة الأبناء المستحقين لآبائهم، وأى خدمات مستجدة للبطاقات التموينية، علاوة على تصاريح المواد البترولية وتجديدها، والخاصة بالأنشطة المختلفة من المحاجر وشركات المقاولات والمزارعين والمخابز والأنشطة السياحية وغيرها، وتم تزويد المركز بالأجهزة الحديثة وتدريب العاملين بالتعاون مع جامعة القاهرة لمواكبة التطورات والتأكد من حصول المواطن على الخدمة فى أقصر وقت مما يعكس سياسة الدولة ممثلة في وزارة التموين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .