السرطان والمشاهير.. نجوم هزمهم المرض اللعين ورحلوا عن عالمنا

يعد السرطان من أخطر الأمراض وأكثرها شيوعاً، والذي كان سبب في وفاة العديد من المشاهير خلال السنوات الأخيرة وتمكن من هزيمة عدد كبير منهم مما أدى إلى وفاتهم.

وترصد "بوابة الوفد" في التقرير التالي عدد من المشاهير الذين قضى عليهم السرطان

الفنان أشرف مصيلحي

توفي الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 49 عامًا، نتيجة إصابته بالسرطان، ذلك المرض اللعين الذي تسبب في وفاة الكثير من فنانين وأبطال ونجوم الفن المصري غادروا الحياة على إثره، واستمر أشرف مصيلحي تجربة مليئة بالمعاناة، استمرت لسنوات بعدما أعلنت زوجته أن أسباب مرضه هو السرطان، وأخفت عنه هذه الأسباب، حتى لا يؤثر الأمر على حالته النفسية ويزيد من معاناته، وظهر التأثر على الكثير من محبيه، ومحبي أعماله الفنية التي قدمها، ولكن هو السرطان الذي رحل بسببه مئات الفنانين.

الإعلامية سارة حسن

توفيت الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان،حيث تعرضت سارة حسن لأزمة صحية منذ عام 2021، وخضعت لعملية استئصال ورم خبيث، لكن ذلك السرطان أثر على صحتها ودخلت في غيبوبة،داخل إحدى المستشفيات دامت 3 أشهر مع مرض السرطان الذي أنهى حياتها، نتيجة إصابتها بمرض نادر من أمراض سرطان المخ.

الفنانة شيرين الطحان

أصيبت الفنانة شيرين الطحان بمشاكل في القلب والرئة وبعد أزمة مع مرض السرطان دامت لأكثر من أشهر وقد انتشر المرض اللعين جسد الفنانة شيرين الطحان ومكونات الدم والبوتاسيوم انتقلت الطحان للمستشفى ومع مرور الوقت تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير ،ثم توفيت ورحلت عن عالمنا، مما أثرت فى قلوب محبيها بحزن شديد.

هشام سليم

توفي الفنان هشام سليم في 22 سبتمبر عام 2022، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز الـ 64 عاما، وتم تشييع الجثمان بعد صلاة العصر بإحدى مساجد مدينة 6 أكتوبر.. حيث كان مصابًا بسرطان الرئة، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم.

الإعلامية أسماء مصطفي

في نهاية أكتوبر ٢٠٢٢، أصيبت الإعلامية أسماء مصطفي بوعكة صحية شديدة بسبب معاناتها مع السرطان؛ وكانت قد أعلنت قبلها بشهرين، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن «حالتها معقدة، وتتلقى أكثر من نوع علاج كيماوي».

الفنانة مها أبو عوف

رحلت الفنانة مها أبو عوف عن عمر ناهز الـ65 عاما بعد رحلة امتدت سنوات طويلة مع مرض سرطان الرئة.

المطرب محمد فوزي

وكان من أوائل المشاهير الذين وصل إليهم السرطان، المُلحن والمطرب محمد فوزي الذي أسس اتجاه وجمهور خاص بأفلامه وموسيقاه، إلى أن وصل إليه مرض سرطان العظام وأنهي حياته، بعد مسيرة فنية طويلة مميزة، حيث قدّم ما يفوق الـ 400 أغنية.

الفنان أحمد زكي

عانى بشكل كبير في السنوات الأخيرة من حياته، بفعل إصابته بسرطان الرئة، وتدريجيًا أخذ يمتص هذا المرض، طاقته ونضارته إلى أن توفي في 2005 عن عُمر ناهز الـ 56 عامًا، تاركاً خلفه عدد من الأعمال الفنية المميزة سواء في السينما أو الدراما أو المسرح.

الفنان عامر منيب

وكانت وفاة الفنان عامر منيب بمثابة صدمة على الجمهور، بسبب صِغر سنه، حيث توفي عن عمر الـ 48 عامًا بسبب سرطان البنكرياس، وذلك في عام 2011، وكان من أبرز أعماله الفنية "الغواص" و"كامل الأوصاف"، وكانت آخر ألبوماته الغنائية "حظي من السما" عام 2008.