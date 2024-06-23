في ظل الغياب التام للرقابة.. الأسعار في زيادة مستمرة والمواطن يستغيث

الرقابة والأسعار، تجمعهما علاقة طردية، فكلما انعدمت الرقابة ارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهذا الوضع هو المسيطر على المشهد في الأسواق كافة على مستوى محافظات الجمهورية، إذ تشهد السلع الغذائية وغيرها من المنتجات والسلع ارتفاعًا كبيرًا مما يثير حالة من الغضب والاحتقان الشديد لدى المواطنين.

وفي جولة بأحد الأسواق الشعبية في محافظة الجيزة، المواطنين يحدثون أنفسهم من غلاء الأسعار، التي ضربت كل السلع بداية من الدواجن واللحوم حتى الخضراوات والبقوليات والأرز والمكرونات وغيرهم من السلع الغذائية.

"حتى أكل الغلابة غلي علينا"، بهذه الكلمات تحدثت مواطنة متوسطة الحال واصفة المشهد داخل الأسواق، والذي يسوده حاله من الضبابية وانعدام للرؤية نتيجة غياب الرقابة وتوحش التجار، الذين يرفعون الأسعار بمبالغة شديدة.

"مين يصدق ان الفراخ البيضا تجاوزت الـ100 جنيه"، استهل أحد المواطنين حديثه معترضًا على ارتفاع أسعار الدواجن، مضيفًا: كانت بتعوض عن غلاء اللحوم ودلوقتي مبقناش نقدر نشتريها.

أما عن أسعار الفواكه، قالت سيدة في العقد السابع من عمرها: الفاكهة بقت للاغنياء بس، مضيفة: عمرنا ما شوفنا غلاء زي اليومين دول.