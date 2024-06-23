مركز اللغات في جامعة حلوان يطلق برنامج الدورات الصيفية المكثفة

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب في جامعة حلوان بدء التسجيل في برنامج الدورات الصيفية المكثفة.

يأتي برنامج الدورات الصيفية المكثفة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب، وبإشراف الدكتورة أماني السيد، وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي، مدير المركز.

ويقدم برنامج الدورات الصيفية المكثفة دورات في مجموعة متنوعة من اللغات تشمل الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية، التركية، العبرية، والفارسية.

وتم تخصيص أسعار مميزة لطلاب وخريجي جامعة حلوان وجامعة حلوان الأهلية.

أهداف مركز اللغات للأغراض المتخصصة في جامعة حلوان

ويعتبر مركز اللغات للأغراض المتخصصة في جامعة حلوان من المؤسسات الرائدة في مجال تعليم اللغات، حيث يخدم آلاف الطلاب والباحثين والخريجين.

ويهدف مركز اللغات للأغراض المتخصصة في جامعة حلوان إلى إتاحة الفرصة لقطاع واسع من المجتمع للحصول على تعليم عالي الجودة في مجال اللغات الأجنبية والترجمة.

ويساهم مركز اللغات للأغراض المتخصصة في جامعة حلوان في إعداد الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل.

وأكد الدكتور شادي الكردي، مدير مركز اللغات للأغراض المتخصصة في جامعة حلوان، أن المركز يتبع خطة ورؤية مستقبلية تتماشى مع متطلبات جامعة حلوان في التطوير المستمر والوصول إلى معايير الجودة العالمية.

ودعا مدير مركز اللغات للأغراض المتخصصة في جامعة حلوان الراغبين في الالتحاق بالدورات إلى سرعة التوجه إلى مركز اللغات للتسجيل.

للاستفسار والحجز، يمكن التواصل عبر:

- البريد الإلكتروني: [email protected]

أو من خلال الموقع الإلكتروني لمركز اللغات للأغراض المتخصصة في جامعة حلوان: http://arts.helwan.edu.eg/?page_id=1282

او من خلال صفحة مركز اللغات للأغراض المتخصصة في جامعة حلوان على فيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057290088596