خبير أثري: مشروعات ترميم القاهرة التاريخية لاستعادة رونقها الحضاري وتحويلها لمزارات سياحية

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، أن القاهرة التاريخية من أهم الأماكن الأثرية على مستوى مصر والعالم ايضًا لما تتميّز به من طراز معماري فريد، ضمن المباني التاريخية قصر السكاكيني باشا الذي سيتحول إلى مركز ثقافي وفني، وقلعة قايتباي في الجمالية ستصبح فندق سياحي، إضافة إلى مسجد سلطان المتحابين الذي يمثل تحفة إسلامية كبيرة.

وأضاف “عامر”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أن تطوير القاهرة التاريخية الهدف منه استعادة الرونق الحضاري لها، والهدف من الترميم أيضًا الحفاظ على هذه الآثار من الإندثار، تضم الكثير من المباني التاريخية التي تم إهمالها خلال سنوات والآن جار تنفيذ مشروعات ترميم لها وللمناطق المحيطة بها لاستعادة رونقها الحضاري وتحويلها إلى مزارات سياحية.

تطوير القاهرة التاريخية

وأشار إلى أن مسجد سلطان المتحابين الذي يمثل تحفة إسلامية كبيرة تتوسط شارع الديورة بمنطقة الصيرة بالفسطاط الأثرية ويتم تطوير هذا المسجد ورفع كفاءته ويعتبر تحفة إسلامية والمسجد على مساحة 480 متر وأعمال الترميم تشمل ترميم مكونات المسجد وإعادة تقوية العمدان.

