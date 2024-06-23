طقس شديد الحرارة على مدن ومراكز البحيرة

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة، اليوم الأحد الموافق 23 يونيو 2024، طقس شديد الحرارة طوال ساعات النهار، خاصة في ساعات الظهيرة، معتدل ليلا على جميع مراكز، ولليوم الثاني علي التوالي تستقر درجة الحرارة العظمي عند 39 درجة مئوية بينما تبلغ الصغرى 22 درجة مئوية.

طقس محافظة البحيرة

وانخفضت نسبة الرطوبة والتي بلغت 25% ، وغياب السحب المنخفضة والمتوسطة وسطوع الشمس بشكل دائم، ورياح خفيفة إلي متوسطة تتراوح سرعتها مابين 19إلي 20كم/ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة بمختلف أنحاء مدن وقري المحافظة ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات، سواء علي الطرق الرئيسية والسريعة ، التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة مثل طريق الإسكندرية / القاهرة الزراعي و ونظيرة الصحراوي وكذلك الطريق الدولي الساحلي ، أو الطرق الفرعية التي تربط بين مدن وقري المحافظة

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من حالة الطقس على كافة الأنحاء، كما حذر خبراء الأرصاد، من إرتفاع درجات الحرارة المتوقعة في فترة الظهيرة خلال الٰأيام القادمة.

ووجهوا بعدم خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة القصوى خلال ساعات الذروة من الساعة 1 ظهرا حتى الخامسة عصرا.

وشددت الأرصاد الجوية، على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع إرتفاع درجات الحرارة، مثل إرتداء الملابس القطنية وشرب الكثير من السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ومتابعة تحديث النشرة الجوية لمعرفة حالة الطقس خلال هذه الموجة الحارة، مع تجنب وضع مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

وحذرت خرائط الطقس من تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية الأمر الذي يساعد على انخفاض الرؤية الصباحية.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدى السيارات بتوخي الحذر عند القيادة، وتهدئة السرعة وتشغيل الكشافات صباحا حفاظا على أرواح المارة والركاب.