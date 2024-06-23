مصرع شخصين غرقًا في نهر النيل بأسوان

لقى شخصين مصرعهما غرقًا بنهر النيل فى مناطق متفرقة داخل محافظة أسوان، صباح اليوم الأحد، وعلي الفور توجهت سيارات الأسعاف لنقل المتوفيين إلي المشرحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.



وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطاراً يفيد بوقوع غرق شخصين بمياة نهر النيل فى مناطق متفرقة داخل المحافظة، الأول عند منطقة مسطحات الطويسة بمركز دواو، و الثاني أمام قرية جعفر الصادق بمركز كوم أمبو، وتم الدفع بسيارات الأسعاف لنقل الجثامين إلي المشرحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءها.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.