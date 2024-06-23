إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة.. أسيوط الغربي

أصيب 6 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخري ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند مفارق جرزا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بني سويف، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل والأخري ميكروباص، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث و تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم اصيب 13 شخص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الغربي، قبل بوابة دهشور ، وتم نقل المصابين الي مستشفيات بأكتوبر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان طريق القاهرة.. أسيوط الصحراوي الغربي، قد شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص قبل بوابة دهشور بكيلو متر، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 13 شخص، وتم نقل المصابين الي مستشفيات أكتوبر، بواسطة سيارات سيارات إسعاف أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق