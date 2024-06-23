ضبط 6 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي

وجهت أجهزة الأمن بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وجهت الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1371) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة شرطة الكهرباء من ضبط (6734) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وفى سياق آخر القبض على عاطل قتل شقيقه خلال مشاجرة

تمكن رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، من القبض على عاطل قتل شقيقه خلال مشاجرة بمنطقة منشأة القناطر.

حيث أنهى شاب حياة شقيقه طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما في قرية بمنشأة القناطر، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمقتل أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في قرية تابعة لمنشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شابا قتل شقيقه الأكبر طعنا بسكين، بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

تم التحفظ على السكين، ومعاينة مكان الحادث، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق اخر فقد القبض على المتهمين بالتشاجر فى الأميرية بسبب خلافات الجيرة



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (3 أشخاص "بحوزة أحدهم سلاح أبيض")، طرف ثان: (عاملان "بحوزة أحدهما شومة") بسبب خلافات حول الجيرة تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بدون إصابات، وتم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية.