مجموعة شركات جي في: جميع الأعمال في كافة المواقع مستمرة

قالت إنها شركة مساهمة وليست مؤسسة فردية..

قالت مجموعة شركات "جي في" ، إنها شركة مساهمة وليست مؤسسة فردية. تُدار أعمالها المؤسسية بواسطة فريق من الرؤساء التنفيذيين ومديري المشروعات الذين يتمتعون بخبرة واسعة وكفاءة عالية في مجالاتهم.

وشددت الشركة في بيان لها على أن الهيكل الإداري للشركة يضمن توجيه الأنشطة والأعمال بشكل فعال ومهني، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة، وتؤكد على أن جميع الأعمال في كافة المواقع مستمرة وفقًا لمعدلات التتفيذ المعتمدة، وتحت إشراف دقيق لضمان الجودة والالتزام بالجدول الزمني المحدد. كما تطمئن الشركة كافة المتعاملين معها، سواء كانوا عملاء أو شركاء أو موردين، على أنها ملتزمة تمامًا بالوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية والمهنية.