الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

قالت إنها شركة مساهمة وليست مؤسسة فردية..

مجموعة شركات جي في: جميع الأعمال في كافة المواقع مستمرة

مجموعة شركات جي في
مجموعة شركات جي في

قالت مجموعة شركات "جي في" ، إنها  شركة مساهمة وليست مؤسسة فردية. تُدار أعمالها المؤسسية بواسطة فريق من الرؤساء التنفيذيين ومديري المشروعات الذين يتمتعون بخبرة واسعة وكفاءة عالية في مجالاتهم.

وشددت الشركة في بيان لها على أن الهيكل الإداري للشركة يضمن  توجيه الأنشطة والأعمال بشكل فعال ومهني، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجموعة، وتؤكد على أن جميع الأعمال في كافة المواقع مستمرة وفقًا لمعدلات التتفيذ المعتمدة، وتحت إشراف دقيق لضمان الجودة والالتزام بالجدول الزمني المحدد. كما تطمئن الشركة كافة المتعاملين معها، سواء كانوا عملاء أو شركاء أو موردين، على أنها ملتزمة تمامًا بالوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية والمهنية.

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