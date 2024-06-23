طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024.. عقب إتاحة النيابة العامة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقعها الرسمي إلكترونيًا، يكثف الكثير من المواطنين أصحاب المركبات عن مخالفات المرور 2024 بغية معرفتها والقيام بالدفع، لتجنب دفع غرامات.

ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة، من خلال الهاتف بالدخول على موقع النيابة العامة، وذلك لسداد الغمخالفة أو التظلم عليها في موعدها قبل توقيع أي غرامات.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

في البداية الدخول إلى موقع النيابة العامة

يجب النقر على بيانات المرور.

اختيار الاستعلام عن مخالفات السيارة.

تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة

النقر على إجمالي مخالفات المرور

أخيرًا تظهر قيمة المخالفات المستحقة على المركبة.

طريقة التظلم على مخالفات المرور

الدخول على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة

النقر على أيقونة التظلمات

اختيار نوع التظلم

كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك

النقر على تفاصيل المخالفة.

تظهر البيانات الخاصة بالرخصة، يجب النقر على إرسال الطلب.

تظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب

أخيرًا ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم هاتفك.

جدير بالذكر يمكن دفع مخالفات المرور أون لاين، بالدخول على موقع النيايبة العامة، واتباع الخطوات المطلوبة لدفع المخالفات المرورية بنجاح.