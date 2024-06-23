الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

آخر تحديث.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنوك

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الأحد.. شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال مستهل تداولات اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، حالة من الارتفاعات، وسجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 12.74 جنيه للبيع، و 12.70 جنيه للشراء.

 

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الريال السعودي بمستهل تداولات اليوم الأحد بماكينات الصرف الألي والبنوك المصرية، في أول أيام العمل الرسمية بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى وتحرص الوفد، متمثلة في قسم الاقتصاد على الوقوف على آخر التطورات الاقتصادية والسعرية في الأسواق المحلية والعالمية والبنوك، وجاء سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري على النحو الآتي:

 

الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 

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تذبذب الدينار الكويتي بمستهل تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية

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سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 23 يونيو
سعر الريال السعوديبيعشراء
سعر الريال السعودي في البنك المركزي12.74 جنيه12.70 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك مصر12.92 جنيه12.89 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي12.92 جنيه12.89 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس12.86 جنيه12.77 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية12.91 جنيه12.88 جنيه
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي12.92 جنيه12.83 جنيه
سعر الريال السعودي في بنك البركة12.91 جنيه12.82 جنيه

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- 12.74 جنيه للبيع.

- 12.70 جنيه للشراء

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- 12.92 جنيه للبيع.

- 12.89 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

- 12.92 جنيه للبيع.

- 12.89 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- 12.86 جنيه للبيع.

- 12.77 جنيه للشراء.

الريال السعودي

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- 12.91 جنيه للبيع.

- 12.88 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- 12.92 جنيه للبيع.

- 12.83 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

- 12.91 جنيه للبيع.

- 12.82 جنيه للشراء.

 

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