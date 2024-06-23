آخر تحديث.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم الأحد.. شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال مستهل تداولات اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، حالة من الارتفاعات، وسجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 12.74 جنيه للبيع، و 12.70 جنيه للشراء.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الريال السعودي بمستهل تداولات اليوم الأحد بماكينات الصرف الألي والبنوك المصرية، في أول أيام العمل الرسمية بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى وتحرص الوفد، متمثلة في قسم الاقتصاد على الوقوف على آخر التطورات الاقتصادية والسعرية في الأسواق المحلية والعالمية والبنوك، وجاء سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري على النحو الآتي:

الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الأحد

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 23 يونيو سعر الريال السعودي بيع شراء سعر الريال السعودي في البنك المركزي 12.74 جنيه 12.70 جنيه سعر الريال السعودي في بنك مصر 12.92 جنيه 12.89 جنيه سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 12.92 جنيه 12.89 جنيه سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 12.86 جنيه 12.77 جنيه سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.91 جنيه 12.88 جنيه سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 12.92 جنيه 12.83 جنيه سعر الريال السعودي في بنك البركة 12.91 جنيه 12.82 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

- 12.74 جنيه للبيع.

- 12.70 جنيه للشراء

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- 12.92 جنيه للبيع.

- 12.89 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

- 12.92 جنيه للبيع.

- 12.89 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

- 12.86 جنيه للبيع.

- 12.77 جنيه للشراء.

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

- 12.91 جنيه للبيع.

- 12.88 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

- 12.92 جنيه للبيع.

- 12.83 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

- 12.91 جنيه للبيع.

- 12.82 جنيه للشراء.