الحرارة تتجاوز الـ39.. نصائح ضرورية للوقاية من الحر الشديد

تشهد البلاد ارتفاع شديد في درجات الحرارة مع البداية الرسمية لفصل الصيف، والذي من المقرر أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر، إذ تنعكس تلك الارتفاعات القياسية في الطقس على الإنسان بالسلب وقد تسبب حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، نصائح للوقاية من حرارة الجو.

نصائح للوقاية من الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة

ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة فاتحة اللون، وتجنب الملابس الوليستر داكنة اللون.

شرب كميات وفيرة من المياه والسوائل لترطيب الجسم.

تناول الخضراوات والفاكهة لتعويض الجسم بالسوائل المفقودة.

تجنب ممارسة الرياضة أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

غند الخروج خلال ساعات النهار، وضع الكريمات الواقية من أشعة الشمس.

ارتداء نظارة شمس واستخدام الشمسيات، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأثناء التواجد في الأماكن التي لا يوجد بها مكيفات الهواء، يجب ترك النوافذ مفتوحة وتشغيل المراوح لترطيب الجو.

تجنب كبار السن والأطفال الخروج أثناء ارتفاع درجات الحرارة، إلا للضرورة القصوى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة:- العظمى 39 والصغرى 27

الإسكندرية: العظمى 33 والصغرى 24

وادي النطرون:- العظمى 37 والصغرى 26

طنطا:- العظمى 37 والصغرى 24

شبين الكوم:- العظمى 38 والصغرى 26

دمنهور:- العظمى 36 والصغرى 24

مطروح:- العظمى 31 والصغرى 23

السلوم:- العظمى 32 والصغرى 22

سيوة:- العظمى 40 والصغرى 24

بورسعيد:- العظمى 33 والصغرى 25

دمياط:- العظمى 33 والصغرى 23

الزقازيق:- العظمى 38 والصغرى 26

المنصورة:- العظمى 38 والصغرى 26

الإسماعيلية:- العظمى 40 والصغرى 25

السويس:- العظمى 39 والصغرى 24

العريش:- العظمى 35 والصغرى 22

رفح:- العظمى 34 والصغرى 21

راس سدر:- العظمى 41 والصغرى 25

نخل:- العظمى 38 والصغرى 18

طابا:- العظمى 38 الصغرى 26

كاترين:- العظمى 36 الصغرى 16

الطور:- العظمى 38 الصغرى 25

شرم الشيخ:- العظمى 43 الصغرى 32

الغردقة:- العظمى 41 الصغرى 31

مرسى علم:- العظمى 42 الصغرى 29

الفيوم:- العظمى 40 الصغرى 26

بنى سويف:- العظمى 40 الصغرى 26

المنيا:- العظمى 41 الصغرى 26

أسيوط:- العظمى 41 الصغرى 26

سوهاج:- العظمى 43 الصغرى 27

قنا:- العظمى 44 الصغرى 29

الأقصر:- العظمى 44 الصغرى 30

أسوان:- العظمى 45 الصغرى 31

أبو سمبل:- العظمى 44 الصغرى 30

الوادي الجديد:- العظمى 44 الصغرى 27

شلاتين:- العظمى 42 الصغرى 30

أبو رماد:- العظمى 40 الصغرى 29

حلايب:- العظمى 39 الصغرى 31

رأس حدربة:- العظمى 39 الصغرى 28