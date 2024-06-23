محافظة القاهرة تستلم 2 طن لحوم صكوك الأضاحى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

تسلمت محافظة القاهرة اليوم ٢ طن من اللحوم تمثل أول دفعة من مشروع صكوك الأضاحى التي سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدى برنامج تكافل وكرامة بالعاصمة.

القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع كافة جهات الدولة .



وثمن محافظ القاهرة مشروع صكوك الأضاحى الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وايصال المساعدات للمستحقين ، مشيرًا إلى أن دفعة لحوم صكوك الاضاحي والتي تم استلامها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعي علي الأسر الأولي بالرعاية.



وأكد محافظ محافظ القاهرة أنه سيتم إيصال لحوم الأضاحى لمستحقيها بالتنسيق بين مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي طبقًا لقاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي بالأسر الأولى بالرعاية من مستفيدى برنامج تكافل وكرامة.



حضر التسليم الشيخ خالد صلاح مدير مديرية الأوقاف ، ود. أحمد عبيد مدير مديرية التضامن الإجتماعى بالقاهرة .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت فى تنفيذ الخطة التى تم وضعها لتلبية إحتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك مشيرًا إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومديريات الخدمات لم تتلق أي شكاوى من نقص الخدمات أو السلع خلال أيام العيد .



وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يعملان على مدار 24 ساعة ، كما تم ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، وتم تخصيص رقمى الخط الساخن ١٥٤٩٦ ، و١١٤ للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .



وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك خاصة السلع الأساسية كالأرز والسكر والزيت واللحوم والمكرونة، وأنابيب البوتاجاز ، وتم عمل المخابز بكامل طاقتها لتوفير الخبز، كما تم تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع، والمرور الدورى على المخابز لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات ، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المشتركة بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع اللحوم الطازجة والمجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.



وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق للحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري خلال العيد .