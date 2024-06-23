تشكيل بيراميدز المتوقع ضد المقاولون العرب في الدوري

يتقابل فريقا بيراميدز ونظيره المقاولون العرب مساء اليوم، فى المواجهة المرتقبة التى تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2023 ـ 2024.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي -محمد الشيبي

في خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - مهند لاشين - بلاتي توريه - - إبراهيم عادل

في الهجوم: فخري لاكاي



يلتقي فريق بيراميدز نظيره المقاولون في السابعة من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما تذاع المباراة علي قناة اون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري.



ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول بجدول مسابقة الدوري برصيد 59 نقطة، وذلك بعد خوض 24 مباراة، فاز في 18 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 39 هدفًا واستقبلت شباكهم 14.

ويأتي المقاولون العرب في المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول المسابقة المحلية برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 24 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات فقط، وتعادل في 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل 22 هدفًا واستقبلت شباكهم 37.