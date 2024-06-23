أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي

زار أمس السبت فضيلة الدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف ضريح فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، حيث قام بجولة داخل الضريح ومجمع الإمام الشعراوي، وقرأ الفاتحة على روح فضيلة الإمام الشيخ محمد متولى الشعراوي.



واطمأن فضيلة الدكتور أسامة الأزهري على أعمال الصيانة التي تتم بعد أن غمرت مياه الصرف الضريح وامتدت لبعض شوارع القرية، واجتمع أيضًا مع أسرة فضيلة الشيخ الشعراوي وأهالي قرية دقادوس.

حالة من السعادة والفرحة سادت بين محبي الشعراوي



وكانت حالة من السعادة والفرحة قد سادت بين محبي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وأهالي قرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر عقب صدور توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميم المقام.

على الجانب الآخر أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعوية بعنوان: «في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ»، وذلك تزامنًا مع بداية فصل الصيف والحاجة للتوعية بدور كل فرد من أفراد المجتمع ومسؤوليته تجاه مجتمعه وبيئته، سعيًا لأن يتكاتف الجميع ويحقق مبدأ التكافل فيما بينهم، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف الحملات التوعوية وحاجة الناس إلى من يذكّرهم بنشر الفضائل واستشعار المسئولية فيما بينهم.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. نظير عيَّاد، إن الحملة تأتي في إطار اهتمام المجمع بنشر القيم الإنسانية والاجتماعية التي دعا إليها الإسلام؛ ليعيش الناس متحابين مترابطين ومتواصلين، يجمعهم شعور أبناء الأسرة الإنسانية الواحدة، وتوعية المواطنين بما يحقق الوئام والتكافل فيما بينهم وينعكس إيجابًا على صالح المجتمع وينشر قيم التعاون والتراحم بين الناس جميعًا، وخاصة في ظل الحرارة الشديدة التي نشهدها جميعًا.



أضاف عيَّاد أن الحملة تقوم على محورين، الأول: التأكيد على أهمية نفع الآخرين من بني البشر والتخفيف عنهم وخاصة أصحاب الأعمال الشاقة مع هذه الارتفاعات في درجات الحرارة، أما المحور الثاني: فيقوم على بيان تعاليم الدين الإسلامي في الاهتمام بالحيوانات والرحمة والرفق بها،



