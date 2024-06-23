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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

رئيس جهاز أسيوط الجديدة يلتقي عددًا من سكان المدينة للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم

رئيس جهاز مدينة
رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة خلال اللقاء

التقى المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بعددٍ من سكان المدينة للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة مقترحاتهم، في أول اجتماع مع السكان بعد توليه رئاسة جهاز المدينة.

وفي بداية الاجتماع، رحب المهندس ياسر عبدالله، بالسكان، واستمع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم، وأوصى بسرعة الاستجابة لمطالب السكان، والعمل على حل مشكلاتهم، واستمرار الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدينة بالشكل اللائق في ضوء مسئوليات الجهاز والقوانين المنظمة لعمله.

وأكد المهندس ياسر عبدالله، الاهتمام بمنظومة المواصلات الداخلية والخارجية، وتشغيل كافة الخدمات وتسهيل الإجراءات اللازمة لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة، والعمل على توفير سبل الراحة للسكان، ومتابعة أعمال تطوير الطرق وأعمال الزراعة ورفع كافة المخلفات من معظم شوارع المدينة من خلال الشركات المنفذة، مشدداً على المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها، وكذا الاهتمام بمنظومة النظافة بالمدينة للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس ياسر عبدالله، مأخذ المياه المغذى للمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، للاطمئنان على حسين سير العمل بالمأخذ، والذي يبعد عن المدينة بحوالي ١٣ كم.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن مأخذ المياه هو المصدر الأساسي لمياه المدينة، حيث يتم سحب المياه من النيل وضخها إلى محطة التنقية بمدينة أسيوط الجديدة، موجهاً الشركة المسئولة عن التشغيل والصيانة بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة وإزالة العوالق من أمام المأخذ.

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