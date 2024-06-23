تكريم عالم الفيزياء المصري نسيم مجدي من "الطاقة الأمريكية".. اعرف التفاصيل

كشف الدكتور نسيم مجدي باحث الفيزياء النووية في مختبر بروكهافن الأمريكي، تفاصيل تكريمه من “الطاقة الأمريكية” وحصوله على جائزة التميز العلمي، موضحًا أن معمل “بروكهافن الوطني” يعد أكبر معامل الفيزياء النووية في أمريكا لدراسة الشروط الأولية لبداية الكون بالكامل.

وأوضح “مجدي”، خلال مداخلة عبر “Zoom”، ببرنامج “8 الصبح”، المُذاع على فضائية “دي إم سي”، أن تكلفة هذه التجربة أكثر من 200 مليون دولار فقط للتشغيل، مشددًا على أن المعمل كل عام يختار 2 إلى 4 باحثين للتكريم في المستويات المختلفة.

وشدد الدكتور نسيم مجدي باحث الفيزياء النووية في مختبر بروكهافن الأمريكي، على أن هذا العام كانت المسابقة تضم 1000 باحث من 15 دولة حول العالم، وانتهى الأمر بتكريمه ضمن الباحثين المكرمين، مؤكدًا أنه هذا العام تم اختياره وكنت أول عربي مصري يحصل على جائزة التميز العلمي من وزارة الطاقة الأمريكية على أكثر من بحث قدمته من بعد الدكتوراه التي حصلت عليها في عام 2018 بدراسة المادة الأساسية للكون.

وتابع: “أشارك مع المعمل في بناء المعمل الجديد الذي سيكون موجودا في نيويورك، وسيكون أكبر ميكروسكوب عرفته البشرية في تاريخها ويتكلف بين 2 إلى 3 مليارات دولار”.