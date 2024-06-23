صلاح عبدالله يكشف كواليس فيلم "عصابة الماكس".. شاهد

كشف الفنان الكبير صلاح عبدالله، عن كواليس فيلم "عصابة الماكس"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وكتب صلاح عبدالله، عبر حسابه قائلًا : "كواليس فيلم عصابة الماكس مع الناس العسل.. فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض".

إيرادات فيلم عصابة الماكس

بلغت إيرادات فيلم "عصابة الماكس" للنجم أحمد فهمي، أمس، الخميس، في شباك التذاكر 1,778,620 جنيه، ما جعله في المركز الثالث ضمن الأعمال المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى.

قصة فيلم عصابة الماكس

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفي، أحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.