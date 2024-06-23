اليوم.. استئناف قبول تلقي طلبات التظلم من نتيجة الإعدادية بالإسماعيلية

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأحد، إنه تم استئناف تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2023/2024، وذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري 28 يونيو.

وكان اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية اعتمد في الاسبوع الاول من يونيو الجاري نتيجة الشهادة الاعدادية وبلغت نسبة النجاح 82.8 %، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 81.7%، والمدارس الرسمية لغات 96.21%، و الخاص العربي 98.7%، بينما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاص اللغات 97.37%.

وقال دكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، قد بلغ 27927 طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات 27675 طالب وطالبة، وعدد الناجحين 22917 طالب وطالبة.



وحقق 25 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بالاسماعيلية المراكز الأولى على مستوى المحافظة، بينما احتلت البنات النصيب الأكبر من المراكز المتقدمة احتل البنين المراكز الأولى على مستوى المحافظة .