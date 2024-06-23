وفق رؤية وأهداف المجموعة في مصر.. QNB الأهلي يعلن عن تغيير علامته التجارية إلى «QNB»





أعلن QNB الأهلي، الشركة التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تغيير العلامة التجارية الخاصة به لتكون QNB بدلا من QNB الأهلي، حيث يأتي ذلك تماشيا مع خطة البنك للتوسع والعمل في السوق المصرفي المصري والذي يعد أحد الأسواق الواعدة ويمتلك فرص كبيرة للنمو على كافة المستويات.

كما ينعكس تغيير العلامة التجارية على قوة ومكانة البنك وتعزيز تنافسيته في السوق واستكمال رحلته المصرفية وريادته التي تلبي احتياجات جميع العملاء ومواصلة تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المبتكرة، واستمرارية الابتكار والتحديث، وفق استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم أفضل تجربة للعملاء، فضلا عن حرص البنك على الانتشار داخل السوق المصري والوصول إلى مجتمعات وشرائح جديدة من العملاء في كافة المحافظات والتركيز على فئة الشباب والمرأة عبر شبكة فروعه التي بلغت أكثر من 234 فرعا في كافة أرجاء الجمهورية.

وتعقيبا على هذه الخطوة الهامة، صرح الأستاذ/ محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB في مصر، أن تغيير العلامة التجارية من QNB الأهلي إلى "QNB" يأتي في إطار خطة التطوير والتحديث المستمرة ومواكبة التطورات العصرية التي يشهدها البنك في مصر بدعم من المجموعة الأم والتي تعتبر السوق المصري أحد الأسواق الواعدة، مشيرا إلى أن ارتباط الفرع في مصر باسم المجموعة يساهم في تعزيز العلامة التجارية ويمنحها المزيد من الثقة والقوة، ويدعم كافة الخطط والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها على كافة قطاعات البنك وأهمها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى والتجزئة المصرفية ودعم ملف الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأكد "بدير"، أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المبتكرة لتلبية متطلبات عملائه المتنامية ومواصلة دوره الريادي بشكل أكثر قوة ومرونة ليظل البنك محتفظا بصدارته وتقدمه في القطاع المصرفي.