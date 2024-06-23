هدوء في لجان امتحانات مدارس التمريض بالإسماعيلية

لليوم الثاني على التوالي يواصل طلاب الدبلومات الثانوية الفنية للتمريض، أداء امتحانات نهاية العام الدراسي بمدارس التمريض الثانوية الفنية للعام 2023/ 2024 بمدرسة المستقبل بالإسماعيلية .

وقالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن الامتحانات هذا العام شملت عدد 16 لجنة بمدرسة المستقبل وتضم عدد 283 طالب وطالبة بمدارس تمريض المستقبل بنين والمستقبل بنات والتل الكبير والقنطرة شرق والقنطرة غرب التابعه لمديرية الشئون الصحية بالاسماعيلية بمدرسة المستقبل بمدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة إنتظام سير أعمال إمتحانات الدبلومات بلجنة مدرسة تمريض المستقبل.

وإطمأنت على مستوى الإمتحان وتهيئة الأجواء للطلاب وتوافر كافة عناصر العملية التعليمية، ومستوى الأسئلة ،ومدي كفاية الوقت المحدد لها، وكذلك مدى مطابقتها للمناهج الدراسية خلال الفصل الدراسي.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بمتابعة سير وإنتظام الإمتحانات .

رافق وكيل الوزارة الدكتورة نورهان عادل القائم بأعمال إدارة التدريب ،أمانى احمد محمد موجهة المدارس وهناء على فرج مسئول المدارس ،تحت إشراف دكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بالإسماعيلية.