عودة المصريين من إجازة العيد.. وجهات متنوعة وأدعية السفر

مع انتهاء عيد الأضحى المبارك، يبدأ الكثير للسفر إلى أماكن عدة بالمحافظات المختلفة، وعادة ما يحرص المصريون على قضاء أول أيام العيد بصحبة العائلة والأقارب، للاستمتاع بطقوس العيد المبهجة، مثل تبادل التهاني وتناول وجبة الإفطار معًا، وزيارة الأجداد والأقارب.

الاستعداد للسفر

ولكن، يعتاد عدد كبير منهم على الاستعداد للسفر بعد انقضاء الإجازة، التي كانت من الفترة 15يونيو إلى 20يونيو ، حسب ما أعلنته الحكومة المصرية.

وتتنوع وجهات السفر الداخلية والخارجية التي يقصدها المصريون خلال إجازة العيد، حيث يفضل البعض قضاء الإجازة في أحد المنتجعات السياحية المحلية، بينما يفضل البعض الآخر السفر إلى الخارج والاستمتاع بمعالم الدول المختلفة.

دعاء السفر مكتوب :

بسم الله توكلت على الله، اللهُمَّ أنتَ الْصَاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.

اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم هون على سَفَرَي هذا، وَاطْوِ عَنَّي بُعْدَهُ.

اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

يا رب أسألك في سفري هذا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى.

يا رب احمنا مِنْ وعثَاءِ السَّفَرِ، وكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

اللهم ارزقنا في سفرنا هذا أمنًا وسلامة ورزقًا طيبًا وعودًا حميدًا.

اللهم اجعل التوفيق حليفنا في سفرنا هذا ويسر لنا طريقنا، وجنبنا من كل سوء.

اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.

يا رب استودعتك روحي ونفسي وجسدي فردني إلى أهلي سالمًا وأعوذ بك من وعثاء السفر.

دعاء السفر:

اللهمّ احفظني في سفري، واجعلني من المقبولين عندك، وارزقني التوفيق والنجاح.

اللهمّ احفظ أهلي ومالي، واحفظني من كل سوء.

اللهمّ احفظني في سفري وأكتب لي السلامة مما لا أعلمه.

اللهمّ احفظ أهلي ومالي، واحفظني من كل سوء.

اللهمّ أن كانت لي دعوة مستجابة في سفري فاكتب لي الحفظ من كل شر واحفظ اهلي واحبتي في غيابي.

اللهمّ احفظ اولادي في سفري استودعتك إياهم ونفسي فردني اليهم سالما معافى ولا تبتليني فيهم.

اللهم يا ذا الركن الشديد والأمر الرشيد أسألك أن تيسر أمري وتحفظني في سفري وتردني إلى اهلي سالما معافى.

اللهمّ اجعل سفري خالصًا لوجهك الكريم، واجعلني من المخلصين في أعمالي.

يا رب ارزقنا في سفرنا هذا البر والتقوى ووسع لنا فيه الرزق واطو عنا بعده.