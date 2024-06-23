"حياة كريمة" بالإسماعلية توزع أجهزة كهربائية على 10 عرائس (فيديو)

أكد محمد جمال، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، أن مؤسسة “حياة كريمة” تستمر في عملها ضمن مبادرة “فرحة العيد”، موضحًا أن المؤسسة تقوم اليوم بتوزيع أجهزة كهربائية على 10 عرائس من أبناء الإسماعيلية.

وأوضح “جمال”، خلال لقائه مع كاميرا “هذا الصباح”، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن مبادرة “فرحة العيد” التابعة لمؤسسة “حياة كريمة” للعرائس الأكثر استحقاقاً المقبلين على الزواج.

وشدد على أن مؤسسة “حياة كريمة” تقوم اليوم بتسليم “كراس متحركة” وتساعد في كثير من حالات التمكين الاقتصادي وكل ذلك يأتي استكمالاً لجهود المؤسسة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن مؤسسة “حياة كريمة” ستستمر في بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة بهدف إيصال الرسالة الهادفة للمؤسسة الذي يتمثل في رضاء الأهالي وتوفير الخدمات للمواطن الأكثر استحاقاً.

وفي وقت سابق، أكد أسامة عبد القادر، منسق عام مؤسسة "حياة كريمة" في محافظة الشرقية، أن المؤسسة دشنت خلال فترة عيد الأضحى مبادرة "صك الخير" لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتم توزيع على ما يقرب من 4 آلاف أسرة كنوع من المساهمة التي تقدمها المؤسسة.

مؤسسة "حياة كريمة" تقدم خدماتها للمواطنين

وأضاف "عبدالقادر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن مؤسسة "حياة كريمة" تقدم خدماتها للمواطنين بمختلف فئاتهم وليس الأسر الأولى بالرعاية فقط وهناك مبادرات عدة قدمتها المؤسسة آخرها مبادرة "تقدر في 10 أيام" لتقديم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة في كافة المواد للقسم العلمي والأدبي، بجانب أن هذه المبادرة تقدم للطلاب الدعم النفسي اللازم لهم.

ووشدد على أن المؤسسة خلال الفترة الحالية على وشك الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى وعددهم 1000 مشروع على أرض مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، المتمثل في مجمعات خدمية ومراكز شباب ومدارس وكل الخدمات التي يحتاجها المواطن من صرف صحي وغاز طبيعي وإنترنت وماء.