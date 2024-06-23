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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

خالد جلال يشهد عرض "النقطة العميا" على مسرح الغد

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحى "النقطة العميا"، أمس، السبت، على مسرح الغد بالعجوزة، من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

تفاصيل مسرحية النقطة العميا

"النقطة العميا" إعداد وإخراج  أحمد فؤاد، وهو مأخوذ عن رواية العطب  للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات، بطولة "نور محمود، أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين"، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء نور سمير، موسيقى محمود أبو زيد، مخرج منفذ داليا حافظ.

يعد العرض ضمن خطة عروض البيت الفنى للمسرح خلال أجازة العيد والتى تتضمن افتتاح ٦ عروض مسرحية جديدة بالقاهرة والإسكندرية، وهم: "مش روميو وجولييت، العيال فهمت، مرايا إلكترا، ذات والرداء الأحمر، الحلم حلاوة، مغامرة في المدينة الأسطورية"، بجانب إعادة تقديم ٥ عروض وهم : "يوم عاصم جدا، النقطة العميا، السمسمية، كاندي كراش، حازم حاسم جدا" .

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