انتشال جثة طفل غرق أثناء استحمامه في نهر النيل بالبلينا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة طفل في السادسة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج لقي مصرعه غرقا أثناء قيامه بالاستحمام في نهر النيل جرفه التيار لعدم إجادته السباحة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغًا بغرق شخص بنهر النيل بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وتم إنتشال الجثة وبالفحص تبين أنه "إسلام . ا . س" 16 سنة طالب يقيم بدائرة المركز وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية به وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي .

وبسؤال والده "أيمن . س . ا" 48 عامل يقيم دائرة المركز أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بنهر النيل بذات الناحيه ولعدم إجادته السباحة، جرفه التيار وتوفي غرقاً ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ، ونفي الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى العسيرات المركزي عامل في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالساق اليسرى تعدى عليه عامل آخر بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات مالية سابقة بينهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة العسيرات من المستشفى المركزي بوصول "صدام . ر . ا . ا" 40 عامل مصاباً بطلق ناري بالساق اليسرى وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم "فايز . س . ف . س" 27 سنة عامل يقيم دائرة المركز بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته المشار إليها دائرة المركز بسبب خلافات مالية سابقة فيما بينهما، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشادة وبمواجهته اقر بأرتكاب الواقعه لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .