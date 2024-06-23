الغربية: توزيع 1505 فيزا كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم

قال المحاسب أحمد حمدى عبد المتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الغربية، إن المديرية استلمت 1505 فيزا كارت الخدمات المتكاملة لعدد من ذوى الهمم، ممن استوفوا الشروط وفقا للكشف الطبى الذي خضعوا له.

وأكد أنه يتم التواصل مع المستحقين لهذه الكروت وتسليمها لهم، وعمل الكشوف اللازمة لتوزيعها على الادارات الاجتماعية للتواصل مع اصحاب كروت الفيزا الواردة من الوزارة وتسليمها لهم قبل العيد.

وأشار إلى أنه يمكن التقدم للحصول على فيزا كارت الخدمات، من خلال الحجز على موقع وزارة الصحة لتحديد موعد الكشف الطبي، وتقديم تقارير طبية رسمية صادرة من مستشفيات حكومية، ويتم توقيع الكشف الطبي على المتقدمين، على أن ينتظر بعد ذلك ظهور النتيجة وفى حال ثبوت أحقيته للحصول على كارت الخدمات تصله رساله على الهاتف المسجل، ويقوم بعد ذلك باستلام الكارت، وفى حال ظهور النتيجة بعدم احقيته يمكنه التقدم بتظلم على النتيجة والخضوع للكشف مرة أخرى.