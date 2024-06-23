خبير سياسات دولية: نتنياهو لم يحقق إلا الدمار بغزة وجعل إسرائيل "منبوذة"

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، أن فشل سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أدت إلى تبعيات الصراع على الحدود اللبنانية، موضحا أن نتنياهو لم يستطع أن يحقق شيئا في غزة إلا الدمار، واتساع دائرة الحرب، مشددًا على أن 80% من قطاع غزة دُمر بشكل كامل واستشهد أكثر من 36 ألف فلسطيني 80% منهم من النساء والأطفال.



وأضاف “سنجر”، عبر تطبيق “زوم” ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن بنيامين نتنياهو يدعي أنه قادر أن يقضي على حماس وأن كل القراءات التحليلة قبل غزو قطاع غزة حذرت نتنياهو من الدخول للقطاع لأنه بهذه السياسة التي يمارسها منذ بداية الحرب أدت إلى عزل إسرائيل وجعلها دولة منبوذة خارجه عن القانون الدولي.

وشدد على أن الدعم الأمريكي العسكري والإنساني والدبلوماسي إلى الاحتلال الإسرائيلي جعل دولة الولايات المتحدة الأمريكية منبوذة أيضا وليس لها مصداقية.

وفي وقت سابق، قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن جميع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تدين ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة، وتؤكد أنها خارجة على القانون الدولي.

وتابع "سنجر"، خلال مداخلة مع برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل دمرت قطاع غرة بأشبه ما يحدث في القنبله النووية، وعدد القتلى والشهداء تجاوز 36 ألفاً.

وأكد أن مصر تدافع عن الحق الفلسطيني لأنها دولة العدل والسلام، ولايمكن المزايدة على دورها.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".