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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير أثري: مصر بها 126 هرم من الدولة القديمة تعرضوا للنهب

الأهرامات
الأهرامات

أكد الدكتور أحمد عامر، الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات، أن الأهرامات كانت تستخدم في عمليات الدفن والمقابر منذ الأسرة الثالثة وبالتحديد في عهد الملك زوسر ومجموعة الملك زوسر الهرمية بالتحديد تحتوي على أواني وأدوات كان يستخدمها في العالم الآخر. 

 الأهرامات كانت تستخدم في عمليات الدفن

وأضاف “عامر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن أحجام الأهرامات كبيرة للغاية ومتنوعة فهي لا تقتصر على أهرامات الجيزة وزوسر فقط بل أيضا توجد أهرامات الملكات التي كانت تضم مجموعة من الفواخير وأدوات الزينة الشخصية المذهبية والعديد من التوابيت إلى جانب شارات ملكية كانت تميز هذه الشخصيات مع الآلهة في العالم الآخر.

 

وأشار إلى أن العديد من الأهرامات تعرضت للنهب، مؤكدًا أن المصري القديم كان لديه عقيدة البعث والخلود وأيضا الثواب والعقاب، لذلك معظم الملوك والملكات دُفنوا مع مجموعة من الأدوات التي كانوا يستخدموها في الحياة الآخرى.

 

وتابع: “بعض الملوك والملكات لم تُدفن في الهرم نفسه مثل الملك حور، والأهرامات بُنيت في عصر الدولة القديمة بغرض الدفن، ومصر تضم 126 هرم ما بين متكمل وغير مكتمل”.
 

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