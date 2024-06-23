الاسماعيلي يلتقي مودرن فيوتشر تحت شعار لا بديل عن الفوز في الدوري الممتاز

عشاق ومتابعى الدوري المصري في الوطن العربي على موعد اليوم، الأحد مع مواجهة نارية تجمع بين مودرن فيوتشر والإسماعيلي باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الإسماعيلي تحقيق الفوز وحصد الـ 3 نقاط أمام فيوتشر اليوم، بعدما وقع فى فخ التعادل على أرضه أمام إنبي في الجولة الماضية، ويرغب في الوصول لمنطقة الأمان والابتعاد عن شبح الهبوط إلى دوري المحترفين.

و على الجانب الآخر، يسعي مودرن فيوتشر بقيادة طلعت يوسف الي مواصلة انتصاراته في الدوري من أجل دخول المربع الذهبي بعدما فاز على سيراميكا فى الجولة الماضية.



يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 38 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة .