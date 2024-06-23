الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مدرعات "بي إم بي – 3" المطورة مع أجهزة الحماية الإضافية

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية أنه تم تسليم دفعة جديدة من عربات المشاة القتالية ( بي إم بي – 3) المطورة للجيش الروسي.

وأكد المدير التنفيذي لشؤون الأسلحة التقليدية والذخائر في المؤسسة "بكخان أوزدويف " - حسبما ذكر موقع روسيا اليوم اليوم الأحد أن "بي إم بي – 3" المزودة بمجموعات الحماية الإضافية مطلوبة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتم إعداد دفعة جديدة من تلك المدرعات المطورة في مصنع "كورغان زافود" الذي أنتج تلك الأسلحة قبل الموعد المحدد لها.



وأوضح أن المدرعات التي أرسلت إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة حصلت على أطقم الحماية الإضافية التي تضم الشبكات المضادة للذخائر الجوفاء والستائر المدرعة ووسائل حماية أعالي المدرعات ومجموعات من شأنها زيادة تخفي المدرعات من طراز "ناكيدكا" التي تضم أغشية مصنوعة من المادة الاصطناعية والعازلة تم تفصيلها آخذا في الحسبان حجم المركبة. وتزيد من تخفي المدرعات عن الوسائل التقنية وأجهزة التصويب للعدو.



أما الشبكات والستائر المدرعة فتحمي المدرعات من نيران الأسلحة الخفيفة والمتوسطة الأعيرة من جهة والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والقنابل النفاثة من جهة أخرى. وكل ذلك يزيد من قدرة المدرعات على البقاء في ميدان القتال.

