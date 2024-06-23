ضبط 3 أشخاص شرعوا في قتل عامل بسبب مسقى مائي بجرجا

استقبل مستشفى خاص ببندر جرجا عامل في العقد الثاني من العمر يقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ تعدى عليه مزارع ونجله ونجل عمومتهما بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بسبب خلافات على مسقى مائي بأرضهم الزراعية وجرى ضبط المتهمين والآداة المستخدمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى خاص ببندر جرجا بوصول "مصطفى . م . ع . م" 20 سنة عامل مصابًا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ يقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال شقيق المصاب "محمود . م . ع . م" 30 سنة عامل زراعي ومقيم بذات الناحية إتهم كلاً من :- "سعيد . س . ا . ا" 55 سنة مزارع ونجله "علي س . س . ا . ا" 24 سنة عامل ونجل عمومتهما "عاطف . ج . ع . ع" 40 سنة عامل يقيمون بذات الناحية بالتعدي علي شقيقه بالضرب بعصا شوم كانت بحوزة الثاني وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلاف على مسقي مائي مشترك بأرضهم الزراعية .

تم ضبط المتهمين والآداه المستخدمة "عصا شوم" بإرشاد الثاني وبمواجهتهم اقروا بأرتكابهم الواقعة لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .